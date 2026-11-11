Gazeteci Ali Tarakcı, tutukluluğunun 46’ncı gününde tahliye edildi.
Tarakcı hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilirken, davanın bir sonraki duruşması 5 Şubat 2027 tarihine ertelendi.
AYRINTILAR GELİYOR...
Gazeteci Ali Tarakcı, tutukluluğunun 46’ncı gününde tahliye edildi.
Tarakcı hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilirken, davanın bir sonraki duruşması 5 Şubat 2027 tarihine ertelendi.
AYRINTILAR GELİYOR...
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