Gazeteci Alican Uludağ, sosyal medya hesabından gözaltına alındığını duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Uludağ, "Gözaltına alınıyorum" ifadelerini kullandı.
Gözaltına alınıyorum.— Alican Uludağ (@alicanuludag) July 21, 2026
Uludağ şubat ayında "cumhurbaşkanına alenen hakaret," "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama" suçlamalarıyla gözaltına alınmış, ardından da tutuklanmıştı.
Savcının Uludağ'ın tutukluluk halinin devamını talep etmesine rağmen mahkeme tahliye kararı verdi. Yargılamaya 18 Eylül'de devam edilmesine hükmedildi.