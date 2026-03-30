Geçtiğimiz süreçte gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderilen Gazeteci Alican Uludağ hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret, yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve hükümeti ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama' suçlamasıyla iddianame hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli Alican Uludağ hakkında “cumhurbaşkanına alenen hakaret, yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve Türkiye cumhuriyeti hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama suçlarından iddianame düzenlenerek 26. asliye ceza mahkemesine kamu davası açılmıştır.”

