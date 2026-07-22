Üç ay tutuklu kaldıktan sonra Mayıs'ta cezaevinden çıkan gazeteci Alican Uludağ, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı bir paylaşım nedeniyle gözaltına alındı.

Gazeteci Alican Uludağ, sosyal medya hesabından bugün gözaltına alındığını duyurdu. Avukatının edindiği bilgilere göre Uludağ hakkında Türkiye'de yargı sistemini eleştirdiği paylaşımı sebebiyle soruşturma başlatıldı.

Gazeteci Alican Uludağ paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Türkiye'de artık yeni bir yargı düzeni oluşturuldu. Sabah kişilere yeni operasyon yapıldığında, o kişi daha emniyet yolundayken aleyhinde hazırlanan bilgi notları aynı merkez tarafından yandaş gazetecilere servis ediliyor. Yetmiyor, polis kamerasıyla çekilen gözaltı anları dağıtılıyor. Masumiyet karinesi, lekelenmeme hakkı hiçe sayılıyor. Kamuoyunda o kişiyle ilgili yaratılan kanaatler, algılar üzerinden bir kampanya yürütülüyor. Kişi, halkın gözünde peşinen suçlu ilan edilip resmen infaz ediliyor. Normal hukukta kural olarak tutuklama istisnayken, artık tutuklama esas, serbest bırakma istisna haline getirildi. Kimsenin hukuki güvencesi kalmadı. Oğuzhan Uğur olayında yaşadığımız tam da budur."