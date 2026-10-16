Fon soruşturmasına ilişkin haberleri nedeniyle “soruşturmanın gizliliğini ihlal” iddiasıyla gözaltına alınan Bahadır Özgür hakkında mahkemeden karar çıktı.

Geceyi nezarette geçiren Özgür hakkında çıkarıldığı mahkemece haftada iki gün imza şartı ve yurt dışı yasağıyla adli kontrol kararı verildi.

Özgür, emniyetteki ifadesinde şunları kaydetmişti:

“Haberde iddia edildiği gibi savcılığın gizlilik kararı koyduğu herhangi bir evrak ya da belge yer almamaktadır. Gizlilik kararı konulan hiçbir bilgi, ayrıca KVKK dahilindeki herhangi bir bilgi de haberde yer alamamaktadır. Haberin kapsamı Adalet Bakanı Akın Gürlek’in açıkladığı 141 kişilik en çok kazananlar listesine dahildir. Bakan Gürlek böyle bir listenin olduğunu bizzat televizyonda kendisi açıklamıştır. Ben de listenin içeriğine yönelik değil, Bakanın açıklaması doğrultusunda haberi yaptım.”

Ayrıntılar gelecek...