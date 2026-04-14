Gazeteci Barış Pehlivan'a, 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlamasıyla 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Aldığı cezayı sosyal medya hesabından paylaşan Pehlivan, "Şu anki hakimlerin yaklaşık 10.000 tanesi çoğunlukla AKP'li avukat arkadaşlar; eski mesleklerinden ve o dönemde edindikleri ilişkilerden yararlanarak hakimliğe bu ilişkileri taşıyorlar. Rüşvet ve irtikap karşılığında insanları tahliye edebiliyorlar" sözleri nedeniyle hapis cezası aldığını ifade etti. Merhaba, aşağıdaki sözleri söylediğim için bugün 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi bana. Suç örgütü liderinin BMW ısmarladığı Başsavcı değiliz tabii! 👇🏼 pic.twitter.com/Ga15mGZ4RB — Barış Pehlivan (@barispehlivan) April 14, 2026

