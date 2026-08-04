Gazeteci Can Bursalı, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere savcılığa çağrıldı. Bursalı, ifadesinin ardından adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI Sulh ceza hâkimliği, Can Bursalı'nın haftada üç gün en yakın kolluk birimine giderek imza vermesi ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanması şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. HESABINA ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ Adli kontrol kararı sonrasında Bursalı'nın X hesabına erişim engeli uygulanırken, söz konusu kararın hangi gerekçeyle alındığına ilişkin yetkili makamlardan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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