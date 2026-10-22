Gazetecilik deneyimini polisiye edebiyatla buluşturan Eda Şahin, “Bir Gazetecinin Kaleminden: Tüfekli Dosyası” adlı ilk romanıyla okurları İstanbul’un karanlık sokaklarında, cinayetlerin ve geçmişten gelen sırların izini sürmeye davet ediyor. Oğlak Yayınları’nın Maceraperest Kitaplar etiketiyle yayımlanan eser, gazeteci Sevda Korkman’ın bir cinayet soruşturmasının merkezine yerleşmesiyle başlayan soluk soluğa bir hikâye anlatıyor.

KLASİK 'KATİL BULMA' HİKAYESİNİN ÖTESİNE GEÇİYOR...

Hikâye, Sevda Korkman’ın kendisini beklenmedik biçimde bir cinayet vakasının içinde bulmasıyla başlıyor. Olayın aydınlatılması için Cinayet Büro Amiri Kemal Suphi Alpsoy ile yolları kesişen Sevda, soruşturmanın ilerleyen aşamalarında giderek daha karmaşık bir tablonun içine çekiliyor. Şüphelerin yön değiştirdiği, görünen gerçeklerin sorgulandığı bu süreçte, cinayetlerin ardındaki sır kadar Sevda’nın kendi geçmişi de önem kazanıyor.

“Tüfekli Dosyası”, klasik bir katil bulma hikâyesinin ötesine geçerek suç, geçmiş ve kimlik arasındaki ilişkiyi de odağına alıyor. Gazetecilik refleksleriyle hareket eden Sevda Korkman ile soruşturmayı emniyet perspektifinden yürüten Kemal Suphi Alpsoy arasındaki ilişki, hikâyenin iki temel damarından birini oluşturuyor. Cinayetlerin izini süren ikili, karşılarına çıkan her yeni ipucuyla birlikte yalnızca olayları değil, bildiklerini sandıkları kişileri de yeniden değerlendirmek zorunda kalıyor.

HERKESİN TANIDIĞI SEVDA KORKMAN ASLINDA KİM?

Gazetecilik alanındaki deneyimini kurmaca dünyasına taşıyan Eda Şahin, ilk romanında okuru soruların peşinden sürükleyen bir anlatı kuruyor. “Tüfekli Dosyası”, bir cinayetin nasıl çözüleceğini merak ettirirken, okurun karşısına daha kişisel bir soruyu da çıkarıyor: Herkesin tanıdığı Sevda Korkman, aslında kim?

EDA ŞAHİN KİMDİR?

1998 yılında Bursa’da doğdu. Yeditepe Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nü birincilikle bitirdi. Üniversite yıllarında Tarih Bölümü’nde çift ana dal yaparak tarih ve anlatı arasındaki bağı keşfetti. Akademik eğitimin yanı sıra tiyatroyla ilgilenerek insanı anlamanın farklı yollarını deneyimledi.

Gazetecilik mesleğine Adliye muhabiri olarak başladı, ardından Merkez muhabiri olarak görev yaptı. Hâlen mesleğini sürdürmektedir.

Yazmak, onun için yalnızca bir anlatım biçimi değil, insanı ve hayatı anlama çabasıdır. Gözlemlediği, tanıklık ettiği ve içinde iz bırakan her hikâye, kaleminin beslendiği en önemli kaynaktır. Edebiyat ile gazeteciliği aynı çizgide buluşturarak, gerçek yaşamın izlerini kurmacanın dünyasına taşımayı hedeflemektedir.