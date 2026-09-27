Gazeteci Fatih Ergin'in gözaltına alındığı bildirildi. Sözcü TV muhabiri Dilara Şahin'in aktardığı bilgiye göre gazeteci Fatih Ergin, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alındı. Ergin hakkında, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "suçun basın ve yayın yoluyla işlenmesi" iddialarının yöneltildiği aktarıldı. Gözaltı gerekçesine konu olan paylaşımın ise Kozinoğlu soruşturması kapsamında, Ergin'in eski adli tıp çalışanı olarak tanımladığı Turgay Tamer hakkında yaptığı paylaşım olduğu aktarıldı.

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