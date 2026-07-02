Cumhuriyet Gazetesi muhabiri Gülnur Saydam, "Göktürk'te Çeteler mi var?" başlıklı haberi nedeniyle dün akşam saatlerinde gözaltına alındı ve Vatan Emniyet'e götürüldü.



Burada ifadesi alınan Saydam, işlemlerin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.





Saydam, gözaltı sürecine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:



"Arasalar kendim de giderdim ama savcılık talimatı ile hukuka aykırı şekilde evimden alınıp Vatan Emniyet’e getirildim.



Yaklaşık 4 saatlik ifademin ardından serbest bırakıldım. Haberimin arkasındayım. Gazetecilik yapıp kamuoyunun sesini duyurmaya devam edeceğim.



Bu süreçte, saatlerce emniyet önünde beni bekleyen Cumhuriyet ailesine ve farklı mecralardaki meslektaşlarıma, arayan, mesaj atan, sosyal medyadan paylaşım yapıp yanımda olan herkese çok ama çok teşekkür ederim.."