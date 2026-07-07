Basın dünyasının iki yakından tanıdığı isim olan gazeteciler Hazar Dost ve Kayhan Ayhan, emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.

Hazar Dost Manavdan Gözaltına Alındı

Gazeteci Hazar Dost, 2018 yılında katıldığı bir eylem gerekçe gösterilerek emniyet güçleri tarafından durduruldu. Dost'un, alışveriş yaptığı bir manavda bulunduğu sırada gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan gazeteci Doğu Eroğlu, süreci şu ifadelerle özetledi:

"Daha önce hakkında karar verilmiş ancak istinaftan dönmüş bir dosyada ifadesi eksikmiş. Ne zaman istenirse ifade vermeye gideceği nöbetçi savcıya izah edildi ama riskli bulunmuş. Velhasıl bu geceyi karakolda geçirecek, yarın Küçükçekmece Adliyesi’nde ifadesini verecek. Sağlığı iyi, morali yerinde."

Eroğlu, gözaltı işlemine dair dikkat çekici bir detay paylaştı: "Mahallede alışveriş yaptığı manava bir anda dört polisin girip kendisini karakola götürdüğünü anlatıyor. Yani GBT’de falan işlem yapılmış değil, muhtemelen yüz tanıma sistemine takılıp gözaltına alındı. NATO Zirvesi öncesi gözaltı furyasına bir ek daha yani."

BirGün gazetesi muhabiri Kayhan Ayhan da benzer bir süreçle karşılaştı. Gazeteci Ayhan, sosyal medya üzerinden yaptığı kısa paylaşımda, "Evime polis geldi, gözaltına alınıyorum" ifadelerini kullanarak süreci takipçilerine duyurdu.