İrfan Değirmenci, İstanbul Kadıköy'de bulunan Yoğurtçu Parkı'nda düzenlenen bir etkinlikte konuşma yaptığı sırada gözaltına alındı.
Türkiye İşçi Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "İstanbul Kadıköy Yoğurtçu Parkı’nda PM üyemiz İrfan Değirmenci ile birlikte düzenlediğimiz etkinliğe polis hukuksuzca abluka ve gözaltı işlemi uyguluyor.
Eşit ve özgür bir yaşam mücadelesi susturulamaz, yoldaşlarımız derhal serbest bırakılsın!"
BASEL DE GÖZALTINA ALINDI
30'a yakın kişinin gözaltına alındığı aktarılıyor. İki gün önce cezaevinden tahliye edilen "Basel" ismiyle tanınan Bekir Aslan da gözaltına alınanlar arasında.