BirGün muhabiri İsmail Arı, aile ziyareti için gittiği Tokat’ta gözaltına alındı. Arı’nın Ankara’ya getirileceği öğrenildi.

BirGün'den yapılan açıklamaya göre, İsmail Arı'ya 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlaması yöneltildi.