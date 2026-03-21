BirGün muhabiri İsmail Arı, aile ziyareti için gittiği Tokat’ta gözaltına alındı. Arı’nın Ankara’ya getirileceği öğrenildi.
BirGün'den yapılan açıklamaya göre, İsmail Arı'ya 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlaması yöneltildi.
BirGün muhabiri İsmail Arı, aile ziyareti için gittiği Tokat’ta gözaltına alındı. Arı’nın Ankara’ya getirileceği öğrenildi.
BirGün'den yapılan açıklamaya göre, İsmail Arı'ya 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlaması yöneltildi.
