İsmail Arı “Hâkim dinlemedi bile, avukatların sözünü kesti. Yatarı dahi olmayan bir suçtan tekrar cezaevine gönderiyorlar!” dedi.

5 HAZİRAN’DA TAHLİYE OLMUŞTU

Kamu kurumlarındaki yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarına ilişkin haberleriyle tanınan İsmail Arı “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla 22 Mart’ta tutuklanmış, üç ay cezaevinde kaldıktan sonra 5 Haziran’da tahliye edilmişti.

OSMAN NACAR SORUSU

İsmail Arı’ya fon soruşturmasında adı geçen ve yurt dışına kaçtığı iddia edilen eski bürokrat Osman Nacar’ın eski RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ile tanışıklığının olduğuna dair bir paylaşım yapıp yapmadığı soruldu. Arı, böyle bir paylaşım yapıp yapmadığını hatırlamadığını belirtti ve şunları söyledi: “Ebubekir Şahin ile ilgili fon soruşturmasında isminin geçip geçmediğini bilmiyorum. Bu konu ile ilgili bir haber de yapmadım.”