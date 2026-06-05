Hakkında ‘yanıltıcı bilgiyi yayma’ ve ‘gizliliğin ihlali’ suçlamalarından toplam 8 yıla kadar hapis cezası istenen ve75 gündür tutuklu bulunan Birgün muhabiri İsmail Arı, bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Arı'ya destek için gelenlerin duruşma salonuna sığmaması üzerine duruşma daha büyük bir salona taşındı.

Birgün'ün aktardığına göre, ilk kez savuma yapan Arı, "Buraya sadece kendimi savunmak için değil gazeteciliği savunmak için geldim. Cumhurbaşkanlığı tarafından verilen basın kartına sahibim. 75 gündür yatarı olmayan bir suçtan, sadece 58 satırlık bir iddianame ile cezaevindeyim. Gazetecilik faaliyetim 75 gündür engelleniyor. Kapasitenin çok üzerinde bir koğuşta 75 gündür yerde yatıyorum. Anayasada 'Basın hürdür, sansür edilemez' denmesine rağmen cezaevinde tutuluyorum" ifadelerini kullandı.

Gözaltı sürecinde yaşadıklarını anlatan Arı, bayram ziyaretinde olduğu sırada Tokat'ın Turhal ilçesinde gözaltına alındığını hatırlattı. Burada bulunmasıyla ilgili "Usulsüz bir sekilde telefon baz sinyalime bakıldığını düşünüyorum" diyen Arı, mahkemenin bu konuyla ilgili suç duyurusunda bulunmasını talep etti.

Arı konuya ilişkin şunları kaydetti:

"Soruşturma dosyamda yer alan video, yayın tarihinden 65 gün sonra suçlama konusu yapıldı. Bayramın ikinci günü ziyaret için bulunduğum Turhal ilçesinde gözaltına alındım. Kolluk beni neden eşimin ailesinin evinde arıyor? Usulsüz bir sekilde telefon baz sinyalime bakıldığını düşünüyorum. Bununla ilgili mahkemenizden suç duyurusunda bulunmasını talep ediyorum. Jandarma ve polis tarafından eş zamanlı olarak bir suç örgütü liderine operasyon düzenler gibi eşimin akrabalarının evine operasyon düzenlendi."

ÇIPLAK ARAMA YAPMAK İSTEYEN POLİSLERE SUÇ DUYURUSU TALEBİ

Arı, kendisine çıplak arama yapmak isteyen Ankara Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube polisleri hakkinda da suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.

DURUŞMAYA ARA VERİLDİ

Avukatların itirazının ardından duruşmaya ses sisteminin kontrol edilmesi ve SEGBİS'in denenmesi için ara verildi.

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