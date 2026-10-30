Eski Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin’in şikâyeti doğrultusunda tutuklanarak cezaevine gönderilen gazeteci İsmail Arı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturmada iddianame hazırlandı.

Savcılık tarafından tanzim edilen iddianamede; gazeteci İsmail Arı’nın “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” ile “hakaret” suçlarından 2 yıl 2 ay 17 günden 5 yıl 4 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

FON SORUŞTURMASI PAYLAŞIMI VE ALINTILAMA SUÇ SAYILDI

Hazırlanan iddianamede ceza talebine gerekçe olarak; İsmail Arı’nın 8 Ekim tarihinde kamuoyunda yankı uyandıran fon soruşturmasında ismi geçen Osman Arıkan Nacar ile ilgili yaptığı haber paylaşımı ve bu paylaşıma Ebubekir Şahin’in Nacar’a ilişkin geçmiş tarihli bir paylaşımını alıntılaması gösterildi.

Savcılık makamı, gazeteci Arı’nın söz konusu sosyal medya paylaşımlarıyla eski RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’i fon soruşturmasıyla bağlantılı göstermeye çalıştığını öne sürdü. Öte yandan Şahin’in şikâyet başvurusunda yer alan “kişilerin huzur ve sükûnunu bozma” iddiasına ilişkin ise kovuşturmaya yer olmadığına karar verilerek takipsizlik kararı verildiği aktarıldı.

TUTUKLULUK DEVAM EDECEK: İLK DURUŞMA 19 KASIM'DA

Başsavcılıkça hazırlanan iddianameyi inceleyen Ankara 32. Asliye Ceza Mahkemesi, dosyayı kabul etti. Mahkeme heyeti; “suçun niteliği, mevcut delil durumu ve kuvvetli suç şüphesinin varlığını” gerekçe göstererek gazeteci İsmail Arı’nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Gazeteci İsmail Arı’nın hakim karşısına çıkacağı ilk duruşmanın 19 Kasım’da Ankara 32. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüleceği bildirildi.