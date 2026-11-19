Eski RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in şikâyeti üzerine tutuklanan BirGün muhabiri İsmail Arı, Ankara 32. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme, tutukluluğunun 29'uncu gününde Arı'nın tahliyesine ve "hakaret ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "sesli, yazılı veya görüntülü bir iletişim ile hakaret" suçlamalarından beraatine karar verdi. Gazeteci İsmail Arı hakkında, eski Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin'in şikâyeti üzerine soruşturma başlatılmıştı. Soruşturmanın, Arı'nın sosyal medya üzerinden yaptığı öne sürülen paylaşımlara dayandığı belirtilmişti. Ayrıntılar gelecek...

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