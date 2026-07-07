İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, gazeteci Kayhan Ayhan hakkında “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan tutuklama talebinde bulundu.

Sevk yazısında, Kayhan Ayhan’ın X platformundaki “@kayhanayhann” hesabı ile YouTube hesabından, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı sürece ilişkin yaptığı paylaşımların incelendiği belirtildi.

Ayhan, yaklaşık 2 saat sonunda hakim karşısına çıktı. Hakimlikte ifadesini veren Ayhan, yurt dışına çıkış yasağı ve imza şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Birçok meslektaşı ve seveni, Ayhan’ı Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi önünde karşıladı.

“KANSER HASTASI ANNEMİN GÖZYAŞLARI İÇİNDE GÖZALTINA ALINDIM”

Ayhan, kendisine destek veren meslektaşlarına teşekkür ederek, “Bu dayanışmayı görmek beni gerçekten çok mutlu etti. Gözlerim doldu” dedi.

Dün akşam evine döndükten kısa bir süre sonra gözaltına alındığını anlatan Ayhan, “Gece eve gidince bir anda kapı çalındı ve kendimi gözaltında buldum. Dört-beş aydır hep birlikte Silivri’de İBB davasını takip ediyoruz. Bu davayı takip etmem nedeniyle attığım bazı haberler ve paylaşımlar önüme konuldu” diye konuştu.

Hakkında, Türk Ceza Kanunu’nun 217/A maddesinde düzenlenen “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasının yöneltildiğini belirten Ayhan, “Benim işlediğim iddia edilen suçun ne olduğuna baktığımızda, duruşmada yaşananları paylaşmış olmam gösterildi. Yani duruşmada yaşananları paylaştığım için böyle bir suçlamayla karşı karşıya kaldım” ifadelerini kullandı.

Gece yarısı gözaltına alındığını söyleyen Ayhan, “Gece 24.00’de, kanser hastası annemin yanında, gözyaşları içinde beni gözaltına aldılar. Neyse ki bugün verilen kararla serbest bırakıldım” dedi.

“AYHAN’IN SUÇU, HALKI AYDINLATICI BİLGİDİR”

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise gazeteciler Kayhan Ayhan ve Hazar Dost’un serbest bırakılmasının sevindirici olduğunu belirterek, Kayhan Ayhan’ın “halkı aydınlatıcı bilgiyi yaydığı” gerekçesiyle dün gözaltına alındığını, geceyi nezarethanede geçirdikten sonra bugün serbest bırakıldığını söyledi.

Silivri’de duruşmaları takip eden gazetecilere teşekkür eden Çelik, “Kayhan’a, buradaki basın emekçilerine ve şu anda Silivri’de duruşmaları takip eden bütün basın emekçilerine bir siyasetçi kimliğiyle değil, bu ülkede yaşayan bir yurttaş olarak teşekkür etmek istiyorum” dedi.

İBB davası sürecinin başında duruşmaların TRT’den canlı yayınlanmasını talep ettiklerini anımsatan Çelik, Cumhur İttifakı içerisindeki bazı siyasi parti temsilcilerinin de bu talebe destek verdiğini söyledi.

Gelinen noktada, Silivri’deki duruşmaları izleyerek sanıkların savunmalarını kamuoyuna aktaran ve halkın doğru bilgiye ulaşmasını sağlayan gazetecilerin gözaltına alındığını ifade eden Çelik, “Silivri’de görev yapan bütün gazetecilere, halkın gerçek haber alma hakkının peşinde koşan tüm gazetecilere gözdağı vermek istiyorlar” diye konuştu.