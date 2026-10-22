Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyesi ve Sürekli Basın Kartı sahibi gazeteci Kemal Şener, 91 yaşında Almanya’da hayatını kaybetti. Meslek yaşamı boyunca çok sayıda gazete ve haber kuruluşunda çalışan Şener, özellikle Avrupa’daki Türkçe basına katkılarıyla tanınıyordu.

Şener’in cenazesi, 27 Ekim 2026 Salı günü Frankfurt yakınlarındaki Neu-Isenburg kentinde bulunan Waldfriedhof Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

GAZETECİLİĞE LİSE YILLARINDA BAŞLADI

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 2 Nisan 1935’te doğan Şener, Ankara Atatürk Lisesi’nin ardından Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu. Gazeteciliğe 1950 yılında, henüz lise öğrencisiyken başladı. Eğitimini tamamladıktan sonra kısa süre Maliye Bakanlığı’nda memur olarak çalıştı.

1955’te Ankara’daki Türk Basın Ajansı’na katılarak profesyonel gazeteciliğe adım atan Şener, 1960’ta Hürriyet gazetesine geçti. Yeni İstanbul, Yeni Gazete ve Tercüman gazeteleri ile Anadolu Ajansı’nda görev yaptı. Hürriyet ve Günaydın gazetelerinin Avrupa baskılarında da çalışan Şener, Hürriyet’in Avrupa baskılarında haber müdürlüğü ve yazı işleri müdürlüğü görevlerini üstlendi.

HESSEN TOPLUM GAZETESİ’NDE 30 YIL YAZDI

Şener, 1994-2024 yılları arasında Almanya’nın Hessen eyaletinde yayımlanan Hessen Toplum Gazetesi’nde köşe yazarlığı yaptı. Yazılarıyla 30 yıl boyunca gazetenin okurlarıyla buluştu.

Gazetecilik alanındaki çalışmaları nedeniyle 2007 Burhan Felek Basın Hizmet Ödülleri kapsamında Takdir Belgesi’ne layık görülen Şener’in, “Gurbet Şairleri Antolojisi” adlı bir kitabı da bulunuyor.