TRT muhabiri Recep Levent Öztürk, geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gazetecilik mesleğine 1989 yılında başlayan Öztürk, kariyeri boyunca özellikle savaş ve kriz bölgelerinden yaptığı haberlerle tanındı.

Öztürk, 2008 yılında Gürcistan'daki çatışmaları takip ettiği sırada silahlı saldırıya uğradı ve saldırı sonucu bir gözünü kaybetti.

Meslek hayatı boyunca Afganistan, Pakistan, Orta Doğu ve farklı çatışma bölgelerinde görev yapan Öztürk, TRT Haber'de yayımlanan “Yardım Konvoyu” programını da sundu.

Öztürk, 2026 yılında Beyrut'ta savaş bölgesindeki gelişmeleri takip ederek bölgeden haberler aktardı.

Hazırladığı haber ve programlarla çok sayıda ödüle layık görülen Recep Levent Öztürk, dünyanın farklı bölgelerinde yardım çalışmalarında da bulundu.