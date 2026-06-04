Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu'nda kan, idrar, saç ve sakal örnekleri alınan gazeteci Mirgün Cabas ile ilgili rapor hazırlandı.

Rapora göre, gazeteci Mirgün Sırrı Cabas alınan örneklerde uyuşturucuya rastlanmadığı belirtildi. Cabas'ın antidepresan (sitalopram/essitalopram) ilaç kullandığı belirlendi.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTI

Uyuşturucu testi negatif çıkan Cabas, kendisini destekleyenlere teşekkür etti.

Cabas, sosyal medyada açıklama yaparak "Hakkımdaki soruşturma nedeniyle yapılan testler sonucunda uyuşturucu kullanmadığımı ama antidepresan kullandığımı merak eden herkes artık biliyor. Bu bilgilerin kime ne faydası olacak onu da bilmiyorum. Bu olay babamın kaybına denk geldi ve galiba hayatımın en karışık dönemi oldu. Ailem, çocuklarım, arkadaşlarım, tanıdıklarım, işlerimi destekleyenler, siz… Herkes ne kadar iyi ve anlayışlıydı. Teşekkür ederim" dedi.