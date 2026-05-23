İstanbul merkezli ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen gazeteci Mirgün Cabas bugün gözaltına alındı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iki gün önce başlatılan yeni operasyonda 25 ünlü hakkında gözaltı kararı verilmişti. Soruşturma kapsamında gazeteci Mirgün Cabas hakkında da gözaltı kararı çıkarılmıştı.

Karara karşın Cabas, hayatını kaybeden babasının cenaze işlemleri nedeniyle İzmir’de bulunduğu için ilk operasyonda gözaltına alınmayan Cabas, bugün Bakırköy Adliyesi'ne gelerek ifade verdi.

TEST SONRASI SERBEST BIRAKILDI

Cabas'ın avukatı Hüseyin Ersöz, yaşananlara ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Müvekkilimiz Mirgün Cabas hakkında bir gözaltı işlemi uygulanmadı.

Mirgün Cabas, merhum babasının cenaze ve taziye işlemleri sebebiyle İzmir’de bulunduğundan 3 gündür Soruşturma Savcısıyla sıkı bir iletişim halindeydik. Av. Buse Şahin’in dün Savcılıkla yaptığı görüşme üzerine bu sabah Nöbetçi Savcıya ifade vermek üzere Bakırköy Adliyesi’ne gelindi. İfade işleminin kolluk tarafından alınacağı bilgisi üzerine ise oradan Maslak’taki İl Jandarma Alay Komutanlığı’na geçildi. Yaklaşık yarım saat süren ifade alma işlemleri sonrasında Adli Tıp Kurumu’nda biyolojik örnekleri alınan Mirgün Cabas, az önce buradan ayrıldı"



NE OLMUŞTU?

İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, 21 Mayıs sabahı 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturma kapsamında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından perşembe günü saat 07.00'den itibaren İstanbul ili Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane, Üsküdar ilçelerinde (24) ve Muğla ilinde (1) adres olmak üzere 25 adrese yönelik operasyon düzenlenmişti.