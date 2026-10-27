İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, tutuklu gazeteci Murat Ağırel’in yargılanmasına devam edildi. Kandıra 2 No’lu F Tipi Cezaevi’nde bulunan Ağırel, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan “YÖK aracında uyuşturucu yakalandı” başlıklı haber nedeniyle açılan davada esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, Ağırel’in beraatine karar verilmesini istedi.

Ağırel, savunmasında bir araçta uyuşturucu taşındığı ve aracın kamu görevlileri tarafından kullanıldığı yönündeki iddiaları araştırdığını anlattı. Konunun Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan soru önergelerinde de yer aldığını belirten Ağırel, hem ilgili milletvekiliyle hem de kurumun basın müşaviriyle görüştüğünü söyledi.

Savcının mütalaasına ve Ağırel’in beyanlarına katılan avukat Enes Ermaner de müvekkilinin beraatini talep etti. Mahkeme, yapılan değerlendirmelerin ardından Murat Ağırel hakkında beraat kararı verdi.

İDDİANAMEDE İFTİRA SUÇLAMASI YER ALDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yükseköğretim Kurulu’na (YÖK) ait bir araçta uyuşturucu bulunduğuna ilişkin haberi nedeniyle Murat Ağırel hakkında “iftira” suçlamasıyla iddianame hazırlamıştı. Savcılık, gazetecinin zincirleme suç hükümleri kapsamında cezalandırılmasını istemişti.

Soruşturmaya konu olan süreç, Ağırel’in 7 Mart 2025’te Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan “YÖK aracında uyuşturucu yakalandı” başlıklı yazısıyla başlamıştı. YÖK ve YÖK Genel Sekreter Yardımcısı Fehmi Şimşek, haberde yer alan ifadeler nedeniyle suç duyurusunda bulunmuştu.

AĞIREL, BİLGİLERİ YETKİLİLERE VE SORU ÖNERGELERİNE DAYANDIRDI

Murat Ağırel, YÖK’e ait resmi bir araçta uyuşturucu bulunduğunu yazmıştı. Ağırel, olayla ilgili YÖK yetkililerine soru yönelttiğini ve yetkililerin yaşananları doğrulayarak ilgili kamu görevlisinin işten çıkarıldığını bildirdiğini aktarmıştı.

Savcılık ise haberde Fehmi Şimşek’in uyuşturucuyla ilişkilendirildiğini ve kendisine suç isnadında bulunulduğunu öne sürmüştü.

Ağırel, haberdeki bilgileri YÖK yetkililerinden aldığı yanıtlar ile dönemin CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın’ın TBMM’ye sunduğu soru önergelerine dayandırdığını belirtmişti. Gazeteci, haberin amacının herhangi bir kişiye iftira atmak olmadığını savunmuştu.

Savcılık, Murat Ağırel’in Türk Ceza Kanunu’nun 267/1. maddesinde düzenlenen iftira suçu kapsamında cezalandırılmasını talep etmişti.