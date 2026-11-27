İstanbul 48'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada iki gazeteci savunmalarını yaptı.

Savunmalarının ardından savcı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Savcı, Sözcü.com.tr editörü Mustafa Balcı’nın üç ayrı suçlamadan da beraatına ve hükümle birlikte tahliyesine karar verilmesini istedi.

Şaban Sevinç’in ise “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluğunun devamını talep etti.



Mütalaaya karşı söz hakkı alan Sevinç, beraat talepleri için teşekkür ederken, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçunu işlemediğini bu suçtan da beraat ve tahliyesini talep ettiğini söyledi.

İKİ GAZETECİYE TAHLİYE



Gazetecilerin duruşmasında karar açıklandı. Mustafa Balcı’nın tüm suçlardan beraatine, Şaban Sevinç hakkında “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Diğer suçlardan beraatine karar verildi. Sevinç ve Balcı hakkında tahliye kararı verildi.