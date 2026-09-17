Sosyal medyada hedef gösterilmesinin ardından 4 Eylül’de tutuklanan gazeteci Oya Lale Özan Arslan’ı, Sincan Cezaevi’nde ziyaret eden eski milletvekili Hüseyin Aygün, Arslan’ın tecritte tutulduğunu söyledi. “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak” ve “terör örgütünün propagandasını yapmak”la suçlanan Arslan’ın tutuklama kararında “Güya yardım ettiği terör örgütünün adı bile yazmıyordu” diyen Aygün, şunları söyledi:

GÜN BOYU KİMSEYİ GÖRMÜYOR

“İki suçlama da zorlama veya hayali kurgulardan ibaret. Asıl amaç, gazetecileri ve eleştirel düşünceyi baskı altına almak. Oya Lale Arslan, cezaevinde tek başına, tecritte tutuluyor, gün boyu hiç kimseyi göremiyor. ‘Eşdeğer tutuklu yok’ denilerek başka biriyle kalmasına da izin verilmiyor. Haftada sadece 10 dakika telefon hakkı var. İki kız çocuk sahibi olan gazeteci Oya Lale Arslan derhal serbest bırakılmalıdır. İfade özgürlüğü ve eleştiri haktır.”