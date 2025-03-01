Gazeteci Rojda Altıntaş, "Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç’un talimatıyla, Flash Haber TV’deki işime son verildi" iddiasında bulundu.

İşine son verilmesiyle ilgili açıklama yapan Altıntaş, "Narin Güran cinayetiyle ilgili Ekim ayından beri Nevzat Bahtiyar’ın şüpheli olduğunu dile getirdim. Bu süreçte önce kendisi tarafından hesap soruldu, ardından trollerle hedef gösterildim. Son olarak, Saadet Oruç’un bazı gazetecilere “Rojda Altıntaş aileden para aldı” şeklinde asılsız iddialar yönelttiğini öğrendim." dedi.

Altıntaş şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi merak ediyorum… Son iki haftada hangi kurumlarla görüştünüz? Kovulmam için kimleri devreye soktunuz? Kimlere talimat verdiniz? Anlatacağım."