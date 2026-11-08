Türk basınında uzun yıllar önemli görevler üstlenen gazeteci ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) üyesi Tarık Devrim hayatını kaybetti. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, vefat haberinin ardından yayımladığı başsağlığı mesajında şu ifadelere yer verdi: "Mesleğine uzun yıllar emek veren, gazeteciliğin farklı kademelerinde önemli görevler üstlenen Tarık Devrim’in vefatını üzüntüyle öğrendik. Meslektaşımız Tarık Devrim’in ailesine, yakınlarına, basın topluluğumuza başsağlığı ve sabır diliyoruz." Tarık Devrim'in cenaze törenine ilişkin detayların ailesi tarafından ilerleyen saatlerde duyurulacağı bildirildi. TARIK DEVRİM KİMDİR? 1957 yılında Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde dünyaya gelen Tarık Devrim, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. Gazetecilik mesleğine 1978 yılında Hürriyet gazetesinin Londra bürosunda muhabir olarak adım attı. Meslek hayatının yaklaşık 40 yılını Hürriyet gazetesinde geçiren Devrim; muhabirlik, istihbarat şefliği ve yazı işleri müdürlüğü kademelerinde görev aldı. Evli ve bir çocuk babası olan Devrim, sürekli Basın Kartı taşıyordu.

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