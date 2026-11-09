Hürriyet Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Tarık Devrim, 69 yaşında hayatını kaybetti. Sekiz yıldır kanser tedavisi gören ve 8 Kasım’da yaşamını yitiren Devrim için Üsküdar’daki Şakirin Camii’nde cenaze namazı kılındı.

Öğle namazının ardından düzenlenen cenazeye eşi Sibel Devrim, kızı Defne Devrim ve çok sayıda gazeteci katıldı. Hürriyet Gazetesi Yayın Direktörü Emre Oral, yazı işleri müdürleri Ateş Yalazan ve Ardıç Aytalar, Haber Müdürü Serdar Savran, Hürriyet Magazin Müdürü Selim Akçin ile gazetenin eski genel yayın yönetmenleri Enis Berberoğlu ve Sedat Ergin de cenazede hazır bulundu.

“SON ANA KADAR BAYRAĞI ELİNDE TUTTU”

Hürriyet’in eski genel yayın yönetmenlerinden Enis Berberoğlu, Devrim’i gazeteyi var eden temel direklerden biri olarak nitelendirdi. Berberoğlu, “Kaybetmekten dolayı çok üzgünüm ama dolu dolu yaşadı, son ana kadar bayrağı elinde tuttu, yukarıda tuttu. O sebeple de seviniyorum” dedi.

Gazetenin eski köşe yazarlarından Yalçın Bayer de Devrim’in çalışkanlığını vurguladı. Cumhuriyet’te geçirdiği 29 yılın ardından Hürriyet’e geldiğinde tanıdığı Devrim’i nitelikli ve candan bir arkadaş olarak anlatan Bayer, son döneminde çok acı çektiğini söyledi.

Gazeteci Mustafa Kınalı ise yıllarca birlikte çalıştığı Devrim için, “Hem yöneticiliği hem arkadaşlığı takdire şayandı. İyi bir haberci, iyi bir gazeteciydi. Dostluğu da öyle sağlamdı” ifadelerini kullandı.

“GOOGLE YOKTU AMA TARIK BİZİM GOOGLE’IMIZDI”

Spor yazarı Süleyman Arat, Hürriyet’te çalıştığı 44,5 yıl boyunca Devrim ile mesai arkadaşlığı yaptığını anlattı. Arat, “Şefimdi, arkadaşımdı, kardeşimdi” dediği Devrim’le dostluklarının görevleri değişse de hiç kopmadığını belirtti.

Arat, “Son güne kadar hep yanındaydım. İşler geliyor geçiyor, hayat geliyor geçiyor, dostluklar unutulmuyor. O yüzden bu dünyadan bir Tarık Devrim geçti” diye konuştu.

Devrim’in mesleki birikimini de anlatan Arat, “Yani Google yoktu ama Tarık bizim Google’ımızdı” dedi. Türkçe ve imla konusundaki bilgisine başvurduklarını söyleyen Arat, Devrim’in İngilizce öğretmenliği yaptığını ve Londra’da uzun yıllar çalıştığını aktardı.

Devrim’in haberde ayrıntılara verdiği önemi bir anısıyla anlatan Arat, sorularını eksiksiz yanıtlayabilmek için bir röportajında şaka yollu görüştüğü kişinin ayakkabı numarasını bile öğrendiğini söyledi.

MESLEKTAŞLARININ ÖĞRETMENİYDİ

Gazeteci Aslı Sözbilir, deneyimlerini paylaşmakta cömert olan Devrim’in kendileri için pek çok açıdan öğretmen sayıldığını belirtti. Sözbilir, “Çok iyi bir gazeteci olmasının yanı sıra çok iyi bir insandı. Gazetecilik mesleği açısından bu tip insanların kaybı daha da ağır oluyor” dedi.

Gazeteci Eren Kayar da 1999 depreminde kendisini ilk arayan kişinin Devrim olduğunu anlattı. Birlikte yarım saatte gazeteye ulaştıklarını aktaran Kayar, yıllar sonra o gece yolda karşılaşabilecekleri tehlikeleri konuştuklarını söyledi. Kayar, Devrim’i titiz ve iyi bir insan olarak andı.

Hürriyet’te stajyer olarak başladığı dönemde Devrim’le çalıştığını anlatan gazeteci Işıl Açıkel ise onun sabahları gazeteyi önüne koyup her satırını okumasını istediğini aktardı. Devrim’in haber merkezinde çalan her telefonun bir haber olabileceğini öğrettiğini belirten Açıkel, “İyi ki Hürriyet’te, iyi ki Tarık Devrim ile birlikte çalışmışım diyorum” ifadelerini kullandı.