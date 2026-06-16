BirGün yazarı gazeteci Timur Soykan'ın, CHP'li belediyelere yönelik operasyonlara ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle yargılandığı davanın ikinci duruşması İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.
Duruşmada Soykan, hakkında uygulanan adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını talep etti.
9 YIL 6 AY HAPİS İSTEMİ
BirGün'ün aktardığına göre, cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, Soykan'ın "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "suç işlemeye alenen tahrik etme" suçlarından cezalandırılmasını talep etti.
Savcılık, gazeteci Timur Soykan hakkında toplamda 9 yıl 6 aya kadar hapis cezası istedi.
Soykan ve avukatı ise esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma hazırlamak amacıyla mahkemeden süre talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, Soykan hakkında uygulanan adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar verdi. Dava, esas hakkındaki savunmaların yapılması için 10 Temmuz saat 10.30'a ertelendi.
Timur Soykan, CHP'li belediyelere yönelik operasyonları eleştiren sosyal medya paylaşımlarının ardından gözaltına alınmıştı.
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin gözaltına alınmasına ilişkin paylaşımında, "Darbe sürüyor. Halkın iradesi gasp ediliyor. Sandığın manası kalmıyor" ifadelerini kullanan Soykan, sonraki paylaşımlarında da operasyonlara yönelik eleştirilerde bulunmuştu.
Bu paylaşımlar gerekçe gösterilerek gözaltına alınan Soykan, tutuklama talebiyle sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.