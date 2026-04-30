Gazeteci Tolga Şardan, İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde iki ayrı davadan hakim karşısına çıktı. Şardan, yargıdaki usulsüzlüklere ilişkin MİT raporunu konu alan yazısına ilişkin davada yaptığı savunmada, "Mesleki olarak gündeme getirdiğim konuyla ilgili o tarihten bu tarihe yaşananlar ortada. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

Şardan’ın avukatları, Türk Ceza Kanunu’nun dezenformasyon suçlamasını düzenleyen 217/A maddesine işaret ederek, "217/A’nın ifade ve basın özgürlüğü üzerinde baskı yaratır hale geldiğini" savundu. Avukatlar, "Müvekkilin yargı makamlarını hedef alma kastı yoktur" ifadelerini kullandı. Savunmada iki ayrı suçlama yönünden beraat talep edildi.

Şardan, dezenformasyon suçlamasından beraat ederken, "devletin yargı organlarını aşağılama" suçundan beş ay hapis cezası aldı, hükmün açıklanması geri bırakıldı.