Yaklaşık bir ay önce beyin tümörü teşhisi konulan gazeteci Vedat Yenerer, bir süredir İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Kliniği Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altındaydı. Tedavi sürecinde beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenilen deneyimli gazeteciden acı haber geldi. Yenerer, 61 yaşında yaşamını yitirdi.

SAVAŞ BÖLGELERİNDE GÖREV YAPTI

Gazetecilik mesleğine üniversite yıllarında Sipa Press ve Cumhuriyet Gazetesi'nde adım atan Vedat Yenerer, kariyeri boyunca Show TV, 32. Gün, Star TV, Kanal D ve Habertürk gibi önemli medya kuruluşlarında görev aldı. Savaş muhabirliği ve haber araştırma alanındaki çalışmalarıyla tanınan Yenerer, dünyanın birçok çatışma bölgesinden haber geçti.

PEK ÇOK ÜLKEDE GÖREV YAPTI

1989 yılında Romanya'daki iç savaşta savaş muhabiri olarak görev yapan Yenerer, daha sonra Irak, Filistin, Lübnan, Kosova, Azerbaycan, Arnavutluk, Afganistan, Çeçenistan, Eritre, Gürcistan, Sudan, Somali ve Keşmir başta olmak üzere çok sayıda ülkede sahada görev yaptı.

ERGENEKON DAVASINDA YARGILANDI

Vedat Yenerer, Ergenekon soruşturması kapsamında 26 Şubat 2008'de tutuklandı. Yaklaşık 11 ay cezaevinde kalan Yenerer, 24 Ocak 2009'da tahliye edildi. Yargılama sürecinin devamında ise 2013 yılında 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

SİYASETE İYİ PARTİ İLE ADIM ATTI

Gazeteciliğin ardından siyasete yönelen Yenerer, 2018 Genel Seçimleri'nde kurucuları arasında bulunduğu İYİ Parti'den İstanbul 2. Bölge 9. sıra milletvekili adayı oldu. Ancak seçimlerde milletvekili seçilemedi.