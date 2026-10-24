Gazetecilere yönelik baskı ve sansür uygulamalarına karşı Kadıköy'de yüzlerce kişi bir araya geldi. Katılımcılar, “Özgür basın susturulamaz” ve “Basın hürdür, susturulamaz” sloganları atarken gazetecilere alkışlarla destek verildi.

24 Ekim Cumartesi günü düzenlenen eylemler kapsamında İstanbul'daki yürüyüşün saat 13.00'te Kadıköy Altıyol'daki Boğa Heykeli önünden başladı. Eş zamanlı olarak 10 ile başlayan eylemlerin İzmirdeki yürüyüşüne YENİ Parti lideri Özgür Özel de katıldı.

İSTANBUL'DAKİ EYLEMİN ADRESİ KADIKÖY

Yürüyüş öncesinde bölgede bir araya gelen gazeteciler ve vatandaşlar, taşıdıkları dövizler ve attıkları sloganlarla basın özgürlüğü taleplerini dile getiriyor.

“Sansüre hayır, habere özgürlük” sloganıyla düzenlenen eylemde, Kadıköy Boğa Heykeli önünde toplanan gazeteciler ve yurttaşlar yürüyüşe geçti.

Katılımcılar, gazetecilere yönelik gözaltı ve tutuklamalara, medya kuruluşlarına kayyım atanmasına ve sansür uygulamalarına tepki göster

10 İLDE EŞ ZAMANLI EYLEM

Basın meslek örgütlerinin çağrısıyla düzenlenen yürüyüş ve basın açıklamalarında gazetecilere yönelik baskılara, sansüre ve medya kuruluşlarına yapılan müdahalelere tepki gösteriliyor. Eylemlerle basın özgürlüğüne dikkat çekilmesi ve gazetecilerin özgür çalışma koşullarının korunması talep ediliyor.