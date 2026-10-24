24 Ekim Cumartesi günü düzenlenen eylemler kapsamında İstanbul'daki yürüyüşün saat 13.00'te Kadıköy Altıyol'daki Boğa Heykeli önünden başladı. Eş zamanlı olarak 10 ile başlayan eylemlerin İzmirdeki yürüyüşüne YENİ Parti lideri Özgür Özel de katıldı.
İSTANBUL'DAKİ EYLEMİN ADRESİ KADIKÖY
Yürüyüş öncesinde bölgede bir araya gelen gazeteciler ve vatandaşlar, taşıdıkları dövizler ve attıkları sloganlarla basın özgürlüğü taleplerini dile getiriyor.
“Sansüre hayır, habere özgürlük” sloganıyla düzenlenen eylemde, Kadıköy Boğa Heykeli önünde toplanan gazeteciler ve yurttaşlar yürüyüşe geçti.
Katılımcılar, gazetecilere yönelik gözaltı ve tutuklamalara, medya kuruluşlarına kayyım atanmasına ve sansür uygulamalarına tepki göster
10 İLDE EŞ ZAMANLI EYLEM
Basın meslek örgütlerinin çağrısıyla düzenlenen yürüyüş ve basın açıklamalarında gazetecilere yönelik baskılara, sansüre ve medya kuruluşlarına yapılan müdahalelere tepki gösteriliyor. Eylemlerle basın özgürlüğüne dikkat çekilmesi ve gazetecilerin özgür çalışma koşullarının korunması talep ediliyor.