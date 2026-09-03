Serap Belovacıklı moderatörlüğünde Saygı Öztürk, Barış Terkoğlu, İsmail Saymaz ve Murat Ağırel, tek tek gündemdeki dosyaları açtı. 

Belgeler ve özel röportajların ele alındığı program reyting sıralamasında birinci oldu.

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