Serap Belovacıklı moderatörlüğünde Saygı Öztürk, Barış Terkoğlu, İsmail Saymaz ve Murat Ağırel, tek tek gündemdeki dosyaları açtı.
Belgeler ve özel röportajların ele alındığı program reyting sıralamasında birinci oldu.
Serap Belovacıklı moderatörlüğünde Saygı Öztürk, Barış Terkoğlu, İsmail Saymaz ve Murat Ağırel, tek tek gündemdeki dosyaları açtı.
Belgeler ve özel röportajların ele alındığı program reyting sıralamasında birinci oldu.
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