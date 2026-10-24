24 Ekim Cumartesi günü düzenlenen eylemler kapsamında İstanbul'daki yürüyüşün saat 13.00'te Kadıköy Altıyol'daki Boğa Heykeli önünden başlayarak Kadıköy Sahil'e kadar sürmesi planlanıyor.

İSTANBUL'DAKİ EYLEMİN ADRESİ KADIKÖY

Yürüyüş öncesinde bölgede bir araya gelen gazeteciler ve vatandaşlar, taşıdıkları dövizler ve attıkları sloganlarla basın özgürlüğü taleplerini dile getiriyor.

10 İLDE EŞ ZAMANLI EYLEM

Basın meslek örgütlerinin çağrısıyla düzenlenen yürüyüş ve basın açıklamalarında gazetecilere yönelik baskılara, sansüre ve medya kuruluşlarına yapılan müdahalelere tepki gösteriliyor. Eylemlerle basın özgürlüğüne dikkat çekilmesi ve gazetecilerin özgür çalışma koşullarının korunması talep ediliyor.