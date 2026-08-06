“Kılıçdaroğlu’nun rozet töreninde skandal: Yüzlerce figüran parayla törene taşındı” başlıklı haberin ardından gazeteye yönelik ithamlarda bulunan Tekin ve Sarı hakkında, 950 liralık manevi tazminat davası açıldı. CHP’nin İstanbul’daki rozet takma törenine 950 lira karşılığında figüranların götürüldüğüne dair haberi BirGün muhabiri Ebru Çelik yapmıştı.
950 LİRA
Figüranların 950 lira karşılığında CHP etkinliğine götürüldüğünü somut delillerle ortaya çıkaran BirGün “Kirli medya” diyen Tekin, kendilerine “FETÖvari bir tuzak” kurulduğunu iddia edip, haberi yapan muhabire hakaret edilen ses kaydını canlı yayında dinletmişti. “Tetikçilikle basın ahlakı bağdaşmaz” diyerek gazeteyi hedef alan Sarı ise BirGün’ün “gazetecilik maskesi taktığı” yönünde ifadeler kullanmıştı.