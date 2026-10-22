En az 15 yıl fiilen gazetecilik yapmış Türk vatandaşlarına, basın kartı sahibi olma şartı aranmaksızın yeşil pasaport verilmesi için TBMM’ye kanun teklifi sunuldu. Düzenleme henüz yasalaşmadı.

Milletvekili Mahmut Tanal tarafından 21 Ekim’de TBMM Başkanlığı’na sunulan teklif, aynı gün İçişleri Komisyonu’na sevk edildi. Teklifle, kamuoyunda yeşil pasaport olarak bilinen hususi damgalı pasaporttan yararlanabilen meslek gruplarına gazetecilerin de eklenmesi amaçlanıyor.

BASIN KARTI DEĞİL, FİİLİ ÇALIŞMA ESAS ALINACAK

Teklif yasalaşırsa, gazetecilerin bu haktan yararlanabilmesi için mesleği en az 15 yıl fiilen yapmış olması gerekecek. Basın kartı sahibi olma zorunluluğu ise aranmayacak. Böylece kapsama giren gazeteciler, yeşil pasaportun sağladığı vize muafiyetlerinden yararlanabilecek.

GEREKÇEDE YEREL BASIN VE SERBEST GAZETECİLER VURGUSU

Teklifin gerekçesinde, basın özgürlüğü ve halkın haber alma hakkının Anayasa’nın 26 ve 28’inci maddeleriyle güvence altına alındığı belirtildi. Gazetecilerin uluslararası gelişmeleri yerinde izlemesi, haber kaynaklarına zamanında ulaşması ve gerektiğinde kısa sürede yurt dışına çıkması gerektiğine dikkat çekildi.

Gerekçede, “Vize işlemlerinde yaşanan güçlükler, özellikle yerel basın mensupları ve serbest gazeteciler bakımından mesleki faaliyetlerin yürütülmesini zorlaştırmaktadır” denildi.

5682 sayılı Pasaport Kanunu’nda belirli meslek mensupları ve kamu görevlileri için hususi damgalı pasaport hakkı bulunduğu, ancak gazeteciler için mesleki kıdeme dayalı benzer bir düzenleme olmadığı ifade edildi. Teklifle gazetecilerin uluslararası mesleki faaliyetlerinin kolaylaştırılması ve halkın haber alma hakkının güçlendirilmesinin hedeflendiği kaydedildi.