İstanbul'da Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde görev yaparken eylemlerde gazetecilere yönelik tutumu nedeniyle tepki çeken Muhammet Hanifi Zengin terfi aldı.
YENİ ATAMALAR BELLİ OLDU
İstanbul Valiliği, 2025 yılı yaz dönemi kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev değişikliklerine gitti.
Yapılan atamalarla birlikte 9 il emniyet müdür yardımcısı, 12 ilçe emniyet müdürü, 17 şube müdürü, 4 ilçe emniyet müdür yardımcısı ve 7 şube müdür yardımcısının yeni görev yerleri belirlendi.
HANİFİ ZENGİN'E TERFİ
İstanbul’da düzenlenen eylemlerde, kadınlara, gazetecilere ve LGBTİ+lara yönelik sert müdahaleleriyle tanınan, Güvenlik Şube Müdürü iken Başakşehir İlçe Emniyet Müdürü yapılan, ancak daha sonra görevden alındığı ortaya çıkan Muhammet Hanifi Zengin'in, İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak atanması dikkati çekti.
Ayrıca yeni atama listesi de belli oldu.
İşte o liste: