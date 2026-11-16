Kaldığı hücre buz gibi, ısıtıcı kullanmasına izin verilmiyor

Sarıgül ailesine yönelik soruşturmada yazmadığı haber nedeniyle geçen 19 Ekim’de tutuklanan gazeteci Murat Ağırel cezaevi koşullarını aktardı. Avukat Barış Yaltı, Ağırel’i Kandıra F Tipi Cezaevi’nde ziyaret etti. Yaltı, “Sakalları uzamış ve soğuk hücresinde ısınabilmek için üzerinde kat kat giysiler olduğu halde karşımıza çıktığı, ceket ve gömlek giyemediği için özür diledi” dedi.

HAPİSTE HABERCİLİK

Yaltı, ziyaretiyle ilgili şunları söyledi: “Kaldığı hücrenin çok soğuk olduğunu, yangın riski nedeniyle ayrı bir ısıtıcı kullanmasına da izin verilmediğini, yıkadığı çamaşırın günlerce kurumadığını anlattı. Hiçbir suçu olmadığından emin olduğu için morali oldukça iyiydi. Cezaevinde de olsa gazetecilik yapmaya devam ettiğini belirtti. Şimdi bir yolsuzluk dosyası üzerinde çalıştığını söyledi.”

‘TEK BİR DERDİ VAR…’

Yaltı, “Tek derdi özgürlüğüne kavuşup, mücadeleci gazeteciliğine devam edebilmek. Konuşurken gözündeki ışık, sesindeki heyecandan bunu hissediyorsunuz” dedi.

KAT KAT GİYSİYLE OTURUYOR

Murat Ağırel, hücre soğuk olduğu için kat kat giyinmek zorunda.

Her yer tahtakurusu, koğuşta üç günde, 40 fare yakaladım

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, gazeteci Selahattin Günday’ı Silivri Cezaevi’nde ziyaret etti. Ergenekon kumpasında tutukluyken 2011’de hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüyle ilgili soruşturmada tutuklu Günday, 3 günde 40 fazla fare yakaladığını söyledi.

KOLLARI YARA İÇİNDE

Günday’ın kollarındaki yaraları gösterdiğini ve koğuşta tahtakurularının varlığını belirttiğini aktaran Çömez “Cezaevi yönetiminin sağladığı yapışkan zeminleri kullanarak fareleri yakaladığını söyledi. Tahtakuruları konusunda bir çözüm geliştirememişler” dedi. Günday’ın “Suçsuz yere burada tutulduğumu belirtin” dediğini dile getirdi.

YATACAK YER YOK

Çömez, 42 kişilik koğuşta ibadet alanına ranzalar yerleştirilerek yatak sayısının 48’e çıkarıldığını, koğuşta 63 kişi olduğunu söyledi. Yer bulamayan tutukluların gündüz yemek yenilen alanda yatmak zorunda kaldıklarını ifade etti.