Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan atama kararları, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Valilikler ve emniyet teşkilatındaki değişiklikler arasında en çok tartışılan kararlardan biri, Elazığ Emniyet Müdürü Adnan Karayel’in Manisa’ya atanması oldu.

GAZETECİLERE GÖRÜŞME TALEBİNİ REDDETMİŞTİ

Karayel’in adı, geçtiğimiz yıl Elazığ’da gazetecilere yönelik saldırıların ardından yaşanan tartışmalarla gündeme gelmişti. Fırat Havzası Gazetecileri Cemiyeti, gazetecilere yönelik artan tehditler sonrası emniyetle görüşme talebinde bulunmuş, ancak bu talep İl Emniyet Müdürü Karayel tarafından geri çevrilmişti. Söz konusu süreçte, muhabirimiz SÖZCÜ Gazetesi muhabirimiz Evren Demirdaş’a yönelik saldırı basın camiasında geniş yankı uyandırmıştı. Gazeteciler, güvenlik önlemlerinin artırılması için emniyetle temas kurmak isterken, Cemiyet Başkanı Serkan Gürtürk’ün görüşme talebi “zamanım yok” denilerek reddedilmişti.

BASIN ÖRGÜTLERİ TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Yaşanan gelişmeler üzerine basın örgütleri sert tepki göstermiş, Karayel’in tutumunu eleştirerek, “Emniyetin böylesine önemli bir konuda diyaloga kapalı olması ve basın temsilcileriyle görüşmekten imtina etmesi, mesleğimize ve kamuoyuna verilen değerin sorgulanmasına yol açmaktadır. Bizler, gazeteciler olarak hiçbir baskı, tehdit ya da engelleme karşısında susmayacağız. Meslek onurumuzu ve halkın haber alma hakkını savunmaya devam edeceğiz” ifadeleri kullanılmıştı.