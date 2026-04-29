

Sivas’ta yaşayan 27 yaşındaki Zeynep Akgül, "yapamazsın" diyenlere inat, borçlarla dolu bir dükkânı tek başına devralarak sanayinin aranan ustalarından biri haline geldi. Gazetecilik hayallerini geride bırakan Akgül, şimdi kendi dükkânında talaş kokusu içinde kendi geleceğini inşa ediyor.

Sivas Ata Sanayi’nde bugünlerde alışılmışın dışında bir ses yükseliyor. Birçok erkeğin bile "zor" dediği marangozluk mesleğini, genç bir kadın tüm ustalığıyla icra ediyor. Lise yıllarında savaş muhabiri olma hayaliyle yola çıkan ancak hayatın getirdiği zorluklar karşısında pes etmek yerine sanayi ortamını seçen Zeynep Akgül’ün hikayesi, tam bir azim ve kendi ayakları üzerinde durma başarısı.

GAZETECİLİKTEN ATÖLYEYE...

Normalde gazetecilik mezunu olan ve hareketli yapısı nedeniyle bu mesleği seçen Akgül’ün hayatı, sanayi ortamıyla tanışmasıyla değişti. Birlikte çalıştığı ortağının hapse girmesiyle yapayalnız kalan genç kadın, üzerine kalan ağır borç yükü ve yarıda kalan eğitimiyle büyük bir çıkmaza girdi. Akgül, o günleri şu sözlerle anlatıyor: "Dükkânda kimse kalmadı ama bir sürü borç kaldı. Aileme bir kez daha mahcup olmak istemedim."

GECE 3'TE BÜYÜK BİR KARAR ALDI

O güne kadar sadece zımpara yapan ve makinelerden korkutulan Zeynep için dönüm noktası, bir müşterisinin talebi oldu. Borçları ödemek için elindeki işi yetiştirmesi gereken Akgül, gece saat 3’te atölyesindeki merdivenlerde ağlayarak bir karar verdi. Korkularının üzerine giden Akgül, "Makinelerin bana zarar vereceği korkusuyla onları açamıyordum. Ama gece 3’te o makinenin başına geçip korka korka çalışmaya başladım. O işi sabah 6’da bitirdim ve teslim ettim. İşte o gün bu işi yapabileceğimi anladım" ifadelerini kullandı.

'YAPAMAZSIN' DİYENLERE İNAT USTA OLDU

Sanayide bir kadın olarak var olmanın psikolojik mobbinginden fiziksel zorluklarına kadar pek çok engelle karşılaşan Akgül, çevresindeki "Git evlen, butik aç, kadın başına sanayide ne işin var?" seslerine kulak asmadı.

Borçlarını ödemek ve hayatta kalmak için girdiği bu yolda artık bir "usta öğretici" olma yolunda ilerleyen Zeynep Akgül’ün en büyük hayali, bu ölen mesleği yaşatmak. Sivas’taki binlerce mobilyacının arasından gerçek ahşap işçiliğiyle sıyrılan Akgül, sanayi ortamına girmeye çekinen diğer kadınlara da ön ayak olmak istiyor.