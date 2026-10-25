Türkiye’nin birçok ilinde basın örgütlerinin çağrısıyla binlerce kişi gazetecilere yönelik gözaltı ve tutuklamalara, baskılara karşı meydanlara akın etti.

TELE 1’e kayyum atanmasının birinci yılında basın meslek örgütlerinin çağrısıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Kocaeli ve Van’da eylemler düzenlendi.

Protesto yürüyüş ve açıklamalarına, siyasi parti temsilcileri, sendika ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin yanı sıra gazeteciler ve yurttaşlar katıldı. “Sansüre hayır, habere özgürlük” sloganıyla düzenlenen eylemlerde tutuklu gazetecilerin isimleri tek tek okundu ve serbest bırakılması istendi. Gösterilerde, tutuklu gazetecilerin isimleri tekrar edildi, “Özgür basın susturulamaz”, “Foncular dışarıda, gazeteciler içerde”, “Sansüre, kıyıma, kayyuma hayır” sloganları atıldı.

CEZAEVİNDEN MESAJ VAR

Tutuklu gazetecilerin mesajlarının okunduğu eylemlerde “Artık yeter! Nefes alamıyoruz” başlığıyla yapılan ortak açıklamada “Anayasamız ile güvence altına alınmış olan basın özgürlüğünü ortadan kaldıran saldırılardan vazgeçin. Tutuklu meslektaşlarımızı serbest bırakın, medyada kayyum uygulamalarına son verin, hukuksuz erişim uygulamalarını sonlandırın” talepleri dile getirildi.

ÖZGÜR ÖZEL’DEN DESTEK

İzmir’de “Sansüre hayır, habere özgürlük” sloganıyla gerçekleştirilen yürüyüşe YENİ Parti lideri Özgür Özel de destek verdi. Özel, “Sadece haber alma hakkımızın teminatı olan basın emekçilerinin sonuna kadar arkasındayız. Örgütlü birlikteliklerini kutluyorum. Onlara destek olmaya geldim” ifadelerini kullandı.

Anlamlı destek

Basın emekçilerinin yurt genelindeki eylemine Adalet Peşinde Aileleri Platformu da Adıyaman’dan destek verdi. Platform üyeleri, depremde yakınlarını kaybeden ailelerin seslerini duyurmalarında gazetecilerin önemli rol üstlendiği belirtildi ve “Basın ve medya olmadan toplumlar kör ve sağırdır. Özgür basın susturulamaz” denildi.