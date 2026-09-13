Bolu Gündem Gazetesi İmtiyaz Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Hüseyin Aykan, hakkında yapılan şikâyet üzerine gözaltına alındı. “Özel hayatın gizliliğini ihlal” suçlamasıyla Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen Aykan, 11 Eylül 2026’da tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Aykan hakkında işlem yapılmasına gerekçe gösterilen haberin, Bolu’daki Göksu Tabiat Parkı’nda yaşanan ücret tartışmasına ilişkin 17 Ağustos 2026 tarihli haber olduğu belirtildi.

AVUKATI: HABERDE KAMU YARARI VAR



Aykan’ın avukatı Yağmur Tekin, müvekkilinin 35 yıldır yerel gazetecilik yaptığını belirterek haberin kamu yararı taşıdığını savundu. Tekin, haberde kullanılan videonun Aykan tarafından çekilmediğini, daha önce Instagram’da yayımlandığını ve görüntülerin aleni bir ortamda yaşanan ücret tartışmasını içerdiğini söyledi.



Tekin, “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçunun unsurlarının oluşmadığını savunarak, olayda basın ve ifade özgürlüğünün dikkate alınması gerektiğini belirtti.

“BAŞKA GAZETELER DE YAYINLADI”



Söz konusu görüntülerin aynı dönemde başka gazeteler tarafından da sosyal medya hesaplarında ve internet sitelerinde yayımlandığını belirten Tekin, buna karşın yalnızca Aykan hakkında işlem yapılmasının dikkat çekici olduğunu ifade etti.

Aykan’ın avukatı, tutuklama kararının haksız ve ölçüsüz olduğunu savunarak karara itiraz edeceklerini açıkladı.