Elazığ Hakimiyet Gazetesi'nin imtiyaz sahibi ve kentte uzun yıllardır gazetecilik yapan Ahmet Toprak, Seza Çimento Elazığspor'un olağan genel kurulunda başkanlığa seçildi. Yerel basının yakından tanıdığı isimlerden biri olan Toprak, daha önce Elazığ Belediyespor'un kuruluş sürecinde de görev almıştı.

Geçtiğimiz sezon Nesine 2. Lig Play-Off Finali'nde Muğlaspor'a seri penaltı atışları sonucunda mağlup olarak Trendyol 1. Lig'in kapısından dönen Elazığspor, yeni yönetimle birlikte yeni sezon hazırlıklarına başladı.

BİRLİK VE BERABERLİK MESAJI

Genel kurulun ardından açıklama yapan Ahmet Toprak, seçim sürecinin geride kaldığını belirterek kulübün ortak hedefler doğrultusunda hareket etmesi gerektiğini söyledi. Toprak, "Bu seçimde kazanan Ahmet Toprak ya da başka bir isim değil, Elazığspor olmuştur. Artık tek hedefimiz kulübümüzü hak ettiği yerlere taşımaktır" ifadelerini kullandı.

HEDEF,GÜÇLÜ KURUMSAL YAPI

Yeni yönetimin öncelikleri arasında mali disiplinin sağlanması, rekabetçi bir kadro oluşturulması ve kulübün kurumsal yapısının güçlendirilmesi yer alıyor. Toprak, sürdürülebilir başarı için planlı ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla hareket edeceklerini ifade etti. Gazetecilik ve spor yöneticiliği deneyimini Elazığspor çatısı altında değerlendirecek olan Ahmet Toprak'ın başkanlığındaki yeni yönetimin, kulübün yeni sezon yapılanmasına ilişkin çalışmalarını önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.