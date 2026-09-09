Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Koçyiğitler köyü Ürünlü Mezrası’nda dün gece saatlerinde iki katlı müstakil bir evde çıkan ve feci bir yangın faciası olarak değerlendirilen olayda kan donduran gelişmeler yaşandı.

OTOPSİ RAPORU GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Yangının ardından evde cansız bedenlerine ulaşılan ve NTV Kültür Sanat Editörü Gülnur Üykü Kalpakçıoğlu’nun anne ve babası olduğu öğrenilen Ağa Üykü ile eşi Hayriye Üykü’nün cenazeleri otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırılmıştı. Morgda yapılan detaylı otopsi incelemelerinde yaşlı çiftin vücutlarında kurşun izlerine rastlandı.

ÖNCE VURDULAR, SONRA EVİ ATEŞE VERDİLER

Elde edilen ilk bulgulara göre, kalleş saldırıyı gerçekleştiren şüpheli veya şüphelerin Ağa ve Hayriye Üykü çiftini silahla vurarak katlettikten sonra cinayetin izlerini örtmek amacıyla evi ateşe verdikleri değerlendiriliyor.

ZİYNET EŞYALARI VE ALTINLAR KAYIP

Olay yerinde ve evde güvenlik güçlerince yürütülen detaylı incelemelerde Hayriye Üykü’ye ait ziynet eşyaları ile evde bulunan altın ve değerli eşyaların kayıp olduğu saptandı. Çifte cinayetin yağma ve hırsızlık amacıyla işlenmiş olma ihtimali üzerinde duruluyor.

Jandarma ve emniyet birimleri, korkunç olayı gerçekleştiren faillerin kimliklerini tespit etmek ve yakalamak amacıyla geniş çaplı soruşturmayı sürdürüyor.