ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki uzun süreli görevi sırasında yaşam koşullarının kötüleştiğine dair raporlara rağmen, USS Abraham Lincoln uçak gemisinin son derece bakımlı olduğunu iddia etti.

Pazartesi günü Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında CNN muhabiri Kristen Holmes'a tepki gösteren Trump, muhabire defalarca "sessiz ol" diye çıkıştı.

Soruların sürmesi üzerine Trump, uçak gemisi hakkında bakımsızlık ve askerlerin moralinin oldukça düşük olması gibi durumları "yalan haber" olarak nitelendirdi.

'DURUMLARI SON DERECE İYİ'

Açıklamasında hafta sonu ismi açıklanmayan emekli bir amiralle konuştuğunu belirten Trump, bu kişinin kendisine gemideki şartların iyi olduğunu söylediğini aktardı.

Trump, amiralin gemide bulunan tanıdıklarına dayanarak USS Abraham Lincoln'ün son derece bakımlı ve iyi durumda olduğunu ifade ettiğini dile getirdi.

İddiaları doğruladığını öne sürdüğü diğer kişilerin kimliklerini paylaşmayan Trump, CNN tarafından yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını savundu.

DENİZCİLERİ İNTİHARA SÜRÜKLEYEN REKOR

Yeniden yakıt ikmali yapmadan uzun süre görev yapabilen nükleer güçlü uçak gemisi USS Abraham Lincoln, 21 Kasım 2025 tarihinde San Diego limanından ayrıldı.

Limana yanaşmaksızın denizde 250 günden fazla süre geçiren gemi, modern dönemde karaya ayak basmadan denizde kalma rekorunu kırdı.

Pentagon kontrolündeki Stars and Stripes ve Navy Times gazeteleri de gemide yaşanan tedarik eksikliklerini, su yetersizliğini ve tesisat sorunlarını doğrulayan haberler yayımladı.

Bazı denizcilerin gemiden atlama girişiminde bulunduğunun bildirilmesi üzerine Demokrat milletvekilleri Pentagon'dan yanıt talep etti.

ASKER AİLERİ ÖFKELİ

İran savaşı ortamında aylardır görev yapan denizcilerin aileleri, Trump ve Savunma Bakanı Pete Hegseth'in yaşanan ağır baskı ve olumsuz koşulları göz ardı etmesine tepki gösterdi.

The Guardian'a konuşan bir mürettebat yakını, askeri personelin yaşadığı tecrübelerin komuta kademesi tarafından yalanlanmasından ve reddedilmesinden büyük rahatsızlık duyduklarını belirtti.