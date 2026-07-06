Ankara’da yarın başlayacak ve 8 Temmuz’a kadar sürecek NATO Liderler Zirvesi öncesinde başlayan gözaltı dalgası sürüyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Çanakkale, Antalya ve Bursa’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gazetecilerin de bulunduğu çok sayıda kişi polis baskınlarıyla gözaltına alındı.

T24’ten Buse Söğütlü, Oda TV’den Ceren Erdoğdu, Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul Şube Başkanı Avukat Ezgi Önalan, akademisyenler ve STK üyeleri gözaltında. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 36 adrese şafak baskını düzenlendiği, toplam 46 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Bir başka gözaltı da Muğla’da yaşandı. Akademisyen ve yazar Doç. Dr. Sibel Özbudun ve yazar Temel Demirer de gözaltına alınıp Muğla’ya götürüldüler.

Gözaltına alınanlar arasında ayrıca Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyesi Yiğit Pertev ve Türkiye İşçi Partisi (TİP) Antalya yöneticileri, Emek Partisi Kocaeli yöneticileri de var. TİP ise en az 18 ilde düzenlenen operasyonlarda, 100’ü aşkın kişinin gözaltına alındığını öne sürdü. Gözaltına alınanların avukatlarıyla görüşmeleri de sınırlandırıldı.

RTÜK DE UYARDI

Bu arada Radyo ve Televizyon Üst Kurulu da (RTÜK) NATO Zirvesi öncesi yayıncı kuruluşları uyaran bir açıklama yaptı. Kuruluşların yayınlarını teyitli ve dezenformasyondan uzak bir anlayışla yürütülmesini beklediklerini belirten RTÜK’ün açıklaması şöyle: “Yayınların, teyit edilmiş bilgiye dayalı, ölçülü, toplumsal hassasiyetleri gözeten ve dezenformasyondan uzak bir anlayışla yürütülmesi temel beklentimizdir. Tüm yayın akışlarını uzmanlarımızın zirvenin ehemmiyetine uygun bir titizlikle takip edilmekte olduğunu önemle hatırlatıyoruz.”

PROTESTO GÖSTERİSİNDE DE POLİS MÜDAHALE ETTİ

Ankara’da NATO zirvesi için pek çok gösteri yapıldı. TKP gösterisine polis müdahale etti. Aralarında parti yöneticilerinin de olduğu 100’de fazla kişi gözaltına alındı. Halkın Kurtuluşu Partisi de (HKP) Birinci Meclis önünde toplanmak istedi, 19 kişi gözaltına alındı.

Basın örgütleri: Haber alma hakkı ihlal ediliyor

Basın Konseyi, “Gözaltıları endişeyle karşılıyoruz. Bunun medyaya uzanması, halkın haber alma hakkının ihlalidir. Bu tür şafak vakti uygulamaları, habere baskın-gazeteciliğin baskılanmasıdır. Gazetecilerin bir an önce serbest bırakılmasını bekliyoruz” diye açıklama yaptı. Konsey, NATO zirvesi için RTÜK’ün uyarılarını da eleştirdi ve “Bu uygulamaların, ifade özgürlüğünün ve halkın haber alma hakkinin yok edilmesi olduğunu bir daha hatırlatıyoruz” dedi.

TGC DE KINADI

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti de, gözaltıları eleştirdi ve “Gazetecilerin kamu yararı için yürüttükleri haber ve yorum faaliyetleri nedeniyle baskı altına alınmaları, gözaltı tehdidiyle susturulmaya çalışılmaları kabul edilemez” dedi.