Kayseri’de gazeteci Azim Deniz, Emniyet Müdürleri Kararnamesi’ne ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın ardından sabah saatlerinde evinden alındı. Deniz’in, herhangi bir savcılık kararı olmadan Kayseri Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince götürüldüğü iddia edildi.

Edinilen bilgilere göre polis ekipleri sabah saat 07.00 sıralarında Deniz’in evine geldi. Gazeteci Deniz, ekipler tarafından Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Buradaki işlemleri yaklaşık 45 dakika süren Deniz, daha sonra serbest bırakıldı.

EMNİYET MÜDÜRÜNÜ ELEŞTİREN PAYLAŞIM

Deniz’in gözaltına alınmasına gerekçe gösterildiği belirtilen paylaşımında Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın’ın son Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile merkeze çekilmesini değerlendirdiği görüldü.

Deniz, paylaşımında Aydın’ın görev süresine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak Kayseri’nin “sosyal medya şovuna” değil, sahada etkin bir emniyet anlayışına ihtiyaç duyduğunu savundu.

“ŞOV BİTTİ, İCRAAT DÖNEMİ BAŞLADI”

Gazeteci Deniz, paylaşımında Aydın’ın merkeze alınmasının ardından Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü görevine Zonguldak Emniyet Müdürü Sinan Ergen’in atanmasına da değindi.

Deniz, paylaşımının sonunda Kayseri’de “şovun bittiğini, icraat döneminin başladığını” ifade ederek yeni döneme ilişkin beklentisini dile getirdi.

DENİZ: HAKKIMDA KARAR BULUNMUYORDU

SÖZCÜ’ye konuşan gazeteci Azim Deniz, sabah saat 08.00 sıralarında evinden alındığını, önce adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirildiğini, ardından Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldüğünü söyledi.

Hakkında internet medyasında yer aldığı iddia edilen bir haber nedeniyle şikâyet bulunduğunun kendisine bildirildiğini belirten Deniz, söz konusu haber veya herhangi bir paylaşımla ilgisinin bulunmadığını ifade ettiğini ve ifadesinin ardından serbest bırakıldığını aktardı.

Deniz, müdafii tarafından yapılan incelemelerde hakkında geçerli bir yakalama veya gözaltı kararı bulunmadığının tespit edildiğini öne sürerek, “Yasal bir gözaltı ya da yakalama kararı olmaksızın sabahın erken saatlerinde evden alınarak emniyet birimine götürülmem, yerleşik hukuki usul ve esaslara açıkça aykırıdır” dedi.

“SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIM”

Yaşananların, dün gece X hesabından Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın’ın görev süresindeki icraatlarına ilişkin yaptığı paylaşımın hemen ardından gerçekleşmesine dikkat çeken Deniz, olayın zamanlamasının dikkat çekici olduğunu savundu.

Deniz, hak arama özgürlüğü ve kamuoyunu bilgilendirme sorumluluğu kapsamında hukuki süreç başlatacağını belirterek, “Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma” ve “Görevi Kötüye Kullanma” iddiaları çerçevesinde ilgili yetkililer hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.