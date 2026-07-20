2026 Dünya Kupası'nda Arjantin'i 106'da Ferran Torres'in golüyle 1-0 mağlup eden İspanya, kupanın sahibi oldu. Turnuva boyunca yalnızca Belçika'dan 1 gol yiyen İspanyollar, rekorlar kırarak şampiyonluğunu ilan etti.

KADRONUN MİMARI BAKIN NASIL GELDİ

İspanya'nın herkesi hayran bırakan takım oyununun arkasında ise 13 yıl önce gazeteden iş ilanına başvuran, 'kaybetmiş' bir teknik direktörün yeniden doğuş hikayesi yatıyor...

2011'de Deportivo Alaves'i çalıştırırken görevine son verilen Luis de la Fuente, yaklaşık 1.5 yıl boyunca kulüpsüz kaldı ve hiçbir takımda görev almadı. Futbolla ilişkisini kesmeyi düşündüğü sıralarda gazetede gördüğü çok ufak bir haber dikkatini çekti. O anları şöyle anlatıyor:

"İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu'nun (RFEF) alt yaş kategorileri için teknik direktör aradığına dair bir haber gördüm. İnanın bana sadece iki ya da üç satırlık, küçücük bir küpürdü. Normal şartlarda o sayfayı çevirip bakmazdım bile ama inançlı bir insan olarak bunun hayattaki o küçük mesajlardan ve işaretlerden biri olduğunu hissettim. O an haberi okumak zorundaydım."

DENEME İÇİN GELDİ EFSANE OLDU

İlk etapta federasyon kendisine yalnızca 3 aylık bir deneme sözleşmesi sundu. 1 Mayıs 2013 tarihinde kapıdan içeri atan de la Fuente, Litvanya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılması için İspanya U19 takımını hazırlamak için görevlendirildi. Bu şampiyonada yarı finale yükselen de la Fuente'nin sözleşmesi uzatıldı.

YAMAL, RODRİ, OLMO ELİNDEN ÇIKTI

65 yaşındaki teknik adam; bugünkü kadronun iskeletini oluşturan Lamine Yamal, Rodri, Dani Olmo, Pedri gibi yıldızların büyük çoğunluğuyla alt yaş gruplarında büyük başarılar elde etti.

U19 Takımı ile Avrupa Şampiyonluğu,

U21 Takımı ile Avrupa Şampiyonluğu

ve Olimpiyat Takımı ile Tokyo Olimpiyatlarında İspanya'ya gümüş madalya kazandırdı.

Oyun felsefesine sadık kalıp elinde yetişen kadroyla 2023 Uluslar Ligi'ni ve ardından EURO 2024'ü kazanan de la Fuente, son olarak 2026 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı.

Bir dönem işsiz kalıp gazetedeki üç satırlık ilana başvuran 'kaybeden' teknik adam, bugün dünyanın en büyükleri arasına adını yazdırdı.