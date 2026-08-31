Türkiye’nin 81 ilinden Ankara’ya gelen er şehit aileleri ve er gazilerin, rütbe ayrımı yapılmaksızın eşit özlük haklarına sahip olma talebiyle başlattıkları oturma eylemi, 48’inci gününde Kurtuluş Parkı’nda sona erdi. 47 gece parkta yatan, doğa şartlarına karşı da mücadele eden er gazilerin başkanı Erdem Çerçioğlu da 48 günde yaşlandı. Çerçioğlu “Hepimiz için zor bir süreçti” dedi.

Zor ama güzel günler

Askerlik görevi sırasında Muş’ta çatışmada ağır yaralanarak gazi olan Çerçioğlu mücadelenin bitmediğini belirtti ve “Ankara’da zor ama güzel günlerimiz oldu” dedi. Eylemin başından sonuna kadar desteklerini sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çankaya Belediyesi ve Mamak Belediyesi’ne de teşekkür etti.

Daha güçlü geliriz!

Çerçioğlu “Kırdığımız ve kırıldığımız oldu. 48 günün sonunda başardık. Söz aldık 1 Ekim’de Meclis’in açılışını bekleyeceğiz, sözler tutulmazsa buraya daha güçlü geliriz” dedi.