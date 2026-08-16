Ankara Güvenpark’ta eşit hak talebiyle eylem yapan gazi Engin Tunç ve eşi Naciye Tunç, 29’uncu evlilik yıldönümlerini eylemde kutladı. Engin Tunç, evlilik yıl dönümünü ilk kez eşinden ayrı geçirecekti, ancak eşi Naciye Tunç, İzmir’den gelerek ona sürpriz yaptı.

Uyuyan eşini uyandırmaya kıyamadı. Eşinin uyanmasını bekledi, battaniyesini düzeltti, gazi Engin Tunç uyanıp eşini görünce çok sevindi.

KARANFİL VERDİ

Eşi parkta uyurken sabaha karşı geldi, yanına oturdu, battaniyesini düzeltti, o uyanana kadar bekledi.

Gazi Tunç uyanıp eşini karşısında görünce büyük sevinç ve şaşkınlık yaşadı. Şırnak’taki çatışmada yaralanan ve bir aydır Güvenpark’ta oturma eylemi yapan gazi Engin Tunç (52), evlilik yıl dönümünü sürpriz biçimde parkta kutladı eşine kırmızı karanfil verdi, eşi gözyaşı döktü, gaziler de alkışlı kutlama yaptı.

Naciye Tunç, “29 yıldır beraberiz. Onu asla yalnız bırakmam. Mücadelesine saygı duyuyorum. Sonuna kadar yanındayım” dedi.